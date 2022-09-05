Kars’ta 2007 yılında temeli atıldıktan sonra atıl durumda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle yeniden yapımına başlanan otogar, şekillenmeye başladı.

Kars’ta 2007 yılında temeli atıldıktan sonra atıl durumda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle yeniden yapımına başlanan otogar, şekillenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle yapımına başlanan otogarda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gazi Kars’a yakışacak bir şekilde yeniden projelendirilen otogar, tamamlandığında Kars’ın önemli bir eksiği de giderilmiş olacak.

Yenişehir Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden otogar, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars’ın gerçekten otogara ihtiyacı olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars’a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’a teşekkür etti.

Eski otogarın Kars’a hiç yakışmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “2007 yılından beri otogar atıl durumda bırakılmıştı. Mevcut otogar ise Kars’a yakışmıyordu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, Cumhurbaşkanımızın destekleri, valimizin de girişimleriyle Kars’a adına yakışır bir otogara sahip oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Öte yandan, yapımına başlanan Modern Otogar 2 bin 861 metrekare kapalı alana sahip, 13 otobüs peronu, kafeterya, restoran, dükkanlar, PTT ve banka şubeleriyle vatandaşlara hizmet verecek.