Anma programına Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, siyasi parti ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile Bayar ailesinden katılım sağlanan program, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulması ve ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından sona erdi.

5 bin 133 kilometre pedal çevirerek geldiği Türkiye’ye hayran kaldı

5 bin 133 kilometre pedal çevirerek geldiği Türkiye’ye hayran kaldı

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