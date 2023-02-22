Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan şiddetli depremlerden yoğun etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kurulan konteynır kentte yürütülen çalışmaları inceledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde faaliyete başlayan GASMEK çadırı, sosyal marketler ile kreş ve kütüphanelere girdi.

İncelemeler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Devlet Bahçeli, Başkan Fatma Şahin ve beraberlerindeki heyet, konteynır kentlere yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek sohbet etti.