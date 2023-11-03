Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 145’inci yılını kutlamak amacıyla düzenlediği, Türk Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesi programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Cumhuriyetin 100’üncü yılı ve Romanya-Türkiye arasındaki Diplomatik İlişkilerin 145’inci yılını kutlamak amacıyla düzenlediği, Türk-Romen Dostluk, Kültür ve Sanat Gecesi programına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Topçu, Türkiye ve Romanya tarihi bağları olan, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerindeki gücünü de bu tarihi ve kalıcı dostluktan alan stratejik ortak iki dost halk ve devlet olduğunu söyleyerek, “Dost ülke Romanya’da yaşayan 10 bini aşkın vatandaşımız ve 70 binden fazla Kırım Tatarı, Nogay ve Türkmen, Gagavuz soydaşlarımızın varlığı da, birbirine toprak sınırı olmayan iki dost ülkenin arasındaki komşuluk sınırı ve gönül köprüsüdür” dedi.

“Türk milleti Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesinin dünyaya hâkim olmasını istiyor”

Topçu, Türk milletinin dünya barışını tehdit eden Filistin ve Ukrayna başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki bütün savaşları, terör örgütü eylemlerini kınadığını ifade ederek, “Türk milleti, İsrailli sivil kayıpları da asla tasvip etmeyip kınadığı gibi, Netanyahu hükümetinin 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki çocuk, kadın sivil halka karşı işlediği insanlık suçlarını, Hastahane, kilise ve camilere karşı yaptığı saldırıları da kabul etmiyor nefretle kınıyor. Türk milleti tarihin çeşitli zamanlarında İsrailoğulları’na uygulanan vahşete katliama sessiz kalmayıp nasıl onlara kol kanat gerip yurdunu yuvasını açtıysa bu günde Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçuna sessiz kalmıyor Filistin halkının haklı davasını da destekliyor. Türk milleti; dil, din, ırk ayrımı yapılmadan bütün insanlık için Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh” ilkesinin dünyaya hâkim olmasını istiyor” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın sonunda etkinlik Romanya halk dansları,ve halk sanatçıları ile,Azerbaycan’ın ünlü Modacısı ve Milli Giyim Başkanı Gulnara Khalılova’nın hazırladığı defile ile sürdü. Gece Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklının konseri ile sona erdi.