Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Ben insanım diyen her dinden, her dilden, her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail’in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler, insanlık tarihinde Filistinli çocuklara ikinci bir ‘Holokost’ uyguluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığı saldırılara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. İsrail’in Filistinli çocukları, sivilleri, camileri, okulları ve hastaneleri bombaladığını vurgulayan Topçu, Filistinli çocukların uğradığı zulme dikkat çekti. Topçu, “Asrımızda Filistinli çocuklara jenosit uygulayan Netanyahu ve yandaşlarının ruh ikizleri olan Hitler de yaklaşık 6 milyon Yahudi ile birlikte 90 milyona yakın insanın ölümüne neden olmuş ve intihar etmeden önce cesedinin yakılmasını emretmişti” dedi.

“Netenyahu hükümeti Filistinli çocuklara ‘Holokost’ uyguluyor”

Her dil ve dinden insanın İsrail’in katliamlarına dur demesi gerektiğini belirten Topçu, “Ben insanım diyen her dinden, her dilden, her ırktan insanın tek gündemi olan İsrail’in Netanyahu hükümeti ve yandaşı ülkeler, insanlık tarihinde Filistinli çocuklara ikinci bir ‘Holokost’ uyguluyor” diye konuştu.