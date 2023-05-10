Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’u makamında ağırladı. Ziyarette, AK Parti MKYK Üyesi Zonguldak Milletvekili adayı Dilek Kaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun eşi Selvi Çolakoğlu, Rektör Özölçer’in eşi Seran Özölçer, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı ve üyeleri de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Oruç’la bir süre sohbet ederek kendisine Üniversitede yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Üniversitede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Oruç, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer’e teşekkür etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret, iyi niyet temennileri ve fotoğraf çekimiyle son buldu.