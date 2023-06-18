Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, ZBEÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in eşi Seran Özölçer’in himayelerinde, 15 Temmuz Şehitler Kampüsü Cafe Akademi’de, ‘Kadınlar El Ele Karma Sergisi’ni ziyaret etti.

Oruç’un yaptığı ziyarette Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AK Parti MKYK Üyesi Dilek Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun eşi Selvi Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ın eşi Ceyda Alan, Rektör Özölçer’in eşi Seran Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri yer aldı.

Sergi alanındaki eserleri tek tek inceleyen Oruç, Seran Özölçer’den bilgi aldı. Sergiden elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kadınlara bağışlanacak olmasının çok anlamlı olduğu vurgulayan Oruç, başta Seran Özölçer olmak üzere serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Seran Özölçer ise, Saadet Oruç’un sergiye teşrif ederek kendilerini onurlandırdıklarını dile getirerek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.