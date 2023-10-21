Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte kendisini ziyaret eden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nesim Doru’ya üniversite kampüsünü gezdirdi.

Rektör Prof. Dr. Alkış, Şırnak Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’a bilgiler verdi. Üniversite kampüsünün 2019 yılında Türkiye’nin en iyi kampüsü seçildiğini belirten Alkış, “Üniversite olarak öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Bölgemizin hatta ülkemizin en iyi kütüphanelerinden biri olan Merkezi Kütüphanemizde öğrencilerimiz bütün kaynaklara ulaşabiliyor. Yine kampüsümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde gerçekleşen Uluslararası Cudi Cup turnuvalarına ev sahipliği yaptı” dedi.

Üniversite kampüsünde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ev sahipliği yaptığı için Alkış’a teşekkür etti.