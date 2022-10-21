Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan gezisi sırasında dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’yi hastanede ziyaret etti. Durumlarının iyi olduğu açıklanan Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin bugün taburcu edileceği duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan gezisi sırasında dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’yi hastanede ziyaret etti. Durumlarının iyi olduğu açıklanan Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin bugün taburcu edileceği duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Azerbaycan ziyaretine eşlik ederken Zengilan Havalimanı yolunda trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’yi hastanede ziyaret etti. Aliyev, sağlık durumlarıyla ilgilendiğini belirterek, Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve koruma Oğuzhan Demirci’ye acil şifa diledi. Kaza yerinden helikopterle hızlı bir şekilde Bakü’de hastaneye ulaştırılan Yıldırım, Ayrım ve Demirci, muayene ve tedavilerinden dolayı Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü’deki Merkez Klinik Hastaneye getirilen ve doktorların kontrolü altında oldukları bildirilen Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin durumunun iyi olduğu, bugün taburcu edileceği duyuruldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Efkan Ala, Yıldırım ve Ayrım’a refakat etmek için Bakü’de kalmıştı.