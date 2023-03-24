Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 11 isim için 100 bin imza süreci üçüncü gününde devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK’nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarından 11’i için imza verme işlemleri üçüncü gününde devam ediyor. Saat 15.00 itibariyle imza sayıları ise şöyle:

Muharrem İnce 58 bin 958, Fatih Erbakan 54 bin 893, Sinan Oğan 30 bin 304, Doğu Perinçek 13 bin 589, Yakup Türkal bin 768.”2

“Demokrasi ormanı kurmak istiyoruz”

100 bin imza sürecinde ilk 2 gün hedefledikleri sayıya ulaşamadıkları belirten Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Yakup Türkal, “Bağımsız için zor bir süreç, arkamızda parti ve teşkilat yok ama insanlarımızın teveccühü çok yüksek. İnsanlarımızı imza vermeye davet ediyoruz, demokrasi ormanı kurmak istiyoruz. 100 bin imza ile 100 bin ağaçlık bir demokrasi ormanı oluşturalım” dedi.