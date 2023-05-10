Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Önümüzdeki seçim bir referandum seçimi olacak" dedi.

Ata ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları çerçevesinde bir dizi ziyaretler yaptığı Osmaniye’de basın mensupları ile bir araya geldi. "Halk bizi yeni tanımaya başladı ve tanıdıkça da sevmeye başladı" diyen Oğan, "Eğer önümüzde bir ay daha süre olsa ikinci tura kalmadan biz bu seçimi kazanırdık. Çünkü halk bizi yeni tanımaya başladı ve tanıdıkça da sevmeye başladı, çaldığımız maya tutmuş arkadaşlar, en baştan beri biz bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorduk ve diyorduk ki Türk milliyetçilerinin bir adayı olmalı, diyorduk. Şimdi görüyoruz ki Türk milliyetçilerinin adayı olmalı söylemi toplumda karşılığını bulmuş. O sebeple de bizim oy oranımız çok ciddi bir şekilde artıyor. Burası bir deprem bölgesidir ve deprem bölgesinde biz çok siyaset yapma taraftarı değiliz. Özellikle Adıyaman, Hatay başta olmak üzere gittiğimiz her deprem bölgesinde siyaset konuşmamaya özen gösterdik. Türkiye bir deprem bölgesi, yangın bölgesi, her sene maden kazaları oluyor. Bütün bu işlerle uğraşacak bir bakanlık kurmak lazım. O sebeple de benim iki numaralı kararnamem depremle ilgili Afet Bakanlığı olacak." diye konuştu.

"Önümüzdeki seçim bir referandum seçimi olacak"

"Cumhurbaşkanlığını kazanırsam bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve tüm yabancı unsurların buradan gönderilmesi olacak" diyen Oğan, "Türkiye’de 13 milyon yabancı var ve bu 13 milyon yabancıyı gönderelim diyen tek kişi benim. Tek cumhurbaşkanı adayı elbette ki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’da bunu söylüyor. Parti olarak Türkiye ittifakı partileri de bunu söylüyor. Ama dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde bunu ifade eden tek kişi benim ve bu seçim aynı zamanda bir referandum olacak. Yani 13 milyon sığınmacı gitsin mi, kalsın mı referandumu olacak." dedi.

Toplantı sonrası Osmaniye Tanıtma Derneği Sinan Oğan’a kentin simgesi olan yer fıstığı maketi takdim etti.