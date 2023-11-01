Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Aydın tarımına önemli katkı sağlaması hedeflenen Gökbel Barajı’nda çalışmalar hız kesmezken, baraj çevresindeki tarım arazilerine ulaşımın sağlanması için de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak su tutmaya başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi olarak açılan Gökbel Barajı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da yapılan barajın, bölgeye büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Temelden yüksekliği 62.5 metre ve su depolama kapasitesi 12 milyon 730 bin metreküp olan Gökbel Barajı’nda yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge ekonomisinde yıllık 561 milyon 200 bin zirai gelir artışı yaşanması bekleniyor.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde baraj çevresindeki tarım alanları da unutulmazken, arazilere ulaşımın sağlanması için de başlatılan çalışmalar devam ediyor. DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu da, bölgeye gelerek baraj çevresindeki tarım arazilerine ulaşımın sağlanması için devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ayrıca Gökbel Barajı’nda depolanacak su ile Çine Ovası’nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı ve Bağarası Ovası’nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanması sağlanacak.