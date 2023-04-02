İlk günden beri deprem yaşanan bölgelerde olduklarını ifade eden MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Cumhur İttifakı ve MHP olarak bizim önceliğimiz 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerden daha önemlisi, deprem bölgesinin imar ve ihyasıyla alakalı vatandaşımızın yaralarının sarılmasıdır" diye konuştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) iftar programı olarak gerçekleştirilen buluşmaya Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK Üyesi Muhammet Tekin, İl Başkanı Cihangir Kalkancı, il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ile geçmiş dönemlerde davaya emek vermiş ve çeşitli görevlerde bulunmuş teşkilat mensupları katıldı. ‘Arife tarif gerekmiyor’ diyerek iftar programına katılan teşkilat mensuplarının ülkenin hal ve ahvalini yakından bilen bir siyasi tecrübeye sahip olduklarını belirterek kürsü hitabına başlayan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Önümüzde tarihi ve kritik bir süreçte idrak edilecek bir seçim var. Ama daha da önemlisi Türkiye olarak 6 Şubat’ta muhatap olduğumuz 11 ilimizi kapsayan binlerce vatandaşımızın kaybına ve yine binlerce vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren bir büyük felaket yaşadık. Önceliğimiz mutlaka bu 11 ilde yaşanan felaketin yaralarını bertaraf etmek. Orada çaresiz bitap konumda geleceğe dair umutları tükenmiş vatandaşımızın yeniden hayata bağlanmasını, sahipsiz olmadıklarını hissetmelerini temin konusunda gayret ortaya koymak icap ediyor. Cumhur İttifakı ve MHP olarak bizim önceliğimiz 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerden daha önemli olarak deprem bölgesinin imar ve ihyasıyla alakalı vatandaşımızın yaralarının sarılmasıdır” dedi.

Deprem bölgesine yönelik MHP’nin tüm mensuplarının yapılması gerekenler hususunda gayret gösterdiğini vurgulayan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Belediyelerimizle, Ülkü Ocaklarımızın bütün mensuplarıyla, parti teşkilatlarımızla ilk günden itibaren bölgedeyiz. Devlet, bölgeye bütün kurumlarıyla nüfuz ederek yaraları sarmanın samimi gayreti içerisindedir. Bir yandan cenazelerimizi defnediyor, öte yandan günlük ihtiyaçları karşılamaya gayret sarf ediyoruz. Bir yandan enkazları kaldırmanın çabası içerisinde oluyoruz. Ama öte yandan bir yıl içerisinde yeniden o bölgenin imar ve ihyasını temini konusunda da bütün gücümüzü seferber etmek suretiyle bir gayret ortaya koyuyoruz. Hamd olsun devletimiz orada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemen her gün bir il veya ilçede depremzede kardeşlerimizle birlikte olmanın gayretini ortaya koyuyorlar” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden geçici süreyle de olsa ülkenin farklı bölgelerine göç eden çok sayıda vatandaş olduğunu hatırlatan Büyükataman, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü;

“Bursa’da da 30 bin civarında deprem bölgesinden gelen vatandaşımız var. İlçe başkanlarımız, ilk günden itibaren ilçelerine gelen depremzede vatandaşımızla yakinen alakadar oluyor. Sağ olsun başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere hem Bursa’mızda hem de deprem bölgesinde kendilerine emanet edilen yerlerde yaraları sarabilmek, bir nebze olsun derman olabilmek için gece demeden gündüz demeden samimi bir gayret ortaya koyuyor. Şüphesiz kayıplarımızı geri getirmemiz mümkün değil. Ancak Allah’ın izniyle kalanların umutlarını yeşertecek, onların yine huzur ve güven içerisinde bulundukları yerde yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayacak başta konut olmak üzere her türlü ihtiyaçları kısa süre içerisinde giderilecek.”

MHP’ye 14 Mayıs seçimleri için çok sayıda aday adaylığı müracaatı yapıldığını ifade eden MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “MHP’ye 1 haftalık süre içerisinde yaklaşık 4 bin 600 civarında aday adaylığı başvurusu yapıldı. Bu müracaatlar içerisinde önemli bir kısmı yurt dışından olmak üzere planlı ve organize, bir takım bölücü örgütlerin, FETÖ dahil olmak kaydıyla bir takım organizasyonların MHP aday adaylığı sürecinde özel bir gayretinin olduğunu gözlemledik. Bütün bunları yakinen takip ettik. İnceleyip irdeledik. Netice itibarıyla geçtiğimiz hafta salı günü bütün evrakları tamamlanmış, talep edilen bütün hususların yerine getirildiği toplamda bin 894 aday adayı müracaatının MHP’ye yapıldığını gördük. Şuan itibarıyla bu bin 894 müracaat içerisinde yine milletvekili adayı olup olmamasıyla alakalı bir takım hukuki soruşturmalar, incelemeler ve denetlemeler hukuk büromuz tarafından seçim işleri nezaretinde yürütülüyor” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, “Bursa’da 1’inci ve 2’nci bölgeden toplan 56 arkadaşımızın aday adaylığı müracaatı oldu. Önümüzdeki hafta sonu itibarıyla ayın 9’unda bütün siyasi partilerin ülke genelinde 600 adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor. Biz de nasip olursa 7’sinde yani cuma günü 600 milletvekili adayımızı YSK’ya liste olarak teslim edeceğiz. İnşallah gerek bu hizmete talip olan ülküdaşlarımızla gerek teşkilat mensuplarımızla gerek vatandaşımızla bu seçimin nezaketini, önemini ve ülkenin geleceğine dair ne anlam ifade ettiğini değerlendirerek ve dikkate alarak 14 Mayıs’ta bir irade ortaya koyacağız. Kim ne derse desin. Bu ülke ve bu millet sahipsiz değildir. Kim ne yaparsa yapsın. Her dönem örneğine şahit olduğumuz gibi bu necip milletin feraseti yine Allah’ın izniyle bir takım oyunları boşa düşürecek ve ülkesinin geleceğine nasıl sahip çıktığını ortaya koyduğu iradeyle bir kez daha gösterecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu ise, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaparken şunları söyledi:

“Bu seçim, İstiklal Harbi dönemimizde Kuvâ-yı Milliye’nin saflarında yer alanlar ile Yunan Ordusu’na has pirinç ile etli pilav götürenlerin mücadelesidir. Devletler zorunlu olarak ittifak içerisinde olurlar. Ama karşılıklı hak ve menfaatlerini hiçbir zaman terk etmezler. ABD Genel Kurmay başkanı geliyor, PKK ile son hazırlıkları konuşuyor. Teröre destek veren devletler, 1980 ve 90’lara kadar kara listedeki devletlerdi. Bugün dünyanın en büyük devleti diye bilinenler terörün doğrudan destekçisi oldular. Artık helikopter veriliyor. Bakın bu basit bir olay değil. BOP çerçevesinde sınırları değiştirilmesi gereken ya da onlara biat ve secde edecek yönetimi belirleyemedikleri yegane ülke Türkiye kaldı. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde neler oluyor görüyorsunuz. Orada Erbil’den Süleymaniye’den Lazkiye’ye kadar bir terör devleti hayaliyle koridor oluşturuluyor. Bölgeye bir hançer gibi saplandı. Ne zaman? Türkiye’de gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminden yaklaşık 45 gün sonra. Darbeci alçaklar içinden ayıklandıktan sonra ordu, şahlanıp orada ABD’nin oyununu bozdu. Biz, dünya devletlerinin oyunlarını bozuyoruz” ifadelerini kullandı.