Cumhur İttifakı’nın Milletvekilleri, İl Başkanları ve İlçe Başkanları öncülüğünde Sarıkamış’ta gerçekleşen yürüyüş gövde gösterisine dönüştü.

Cumhur ittifakının bileşenleri kentte yoğun katılımlı bir yürüyüş yaptı.

65.Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Yunus Kılıç, Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Eski Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Milletvekili Adayı Serkant Aykul, Ak Parti Kars İl Başkanı Kadir Sarıdağ, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Büyük Birlik Partisi Kars İl Başkanı Muhammet Karahan, Refah Partisi Kars İl Başkanı İbrahim Çelik, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, MHP İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları teşkilatları öncülüğünde gerçekleşen Halk Caddesinde marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakının bileşenleri tek tek konuşarak Sarıkamış halkına teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek çağrısını yineledi.