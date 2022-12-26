Cumhur İttifakı’nın temsilcileri Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı’nın temsilcileri Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan merkez mahallelere kültür evleri projesinin üçüncüsü olan ‘Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi’ açılışı Cumhur İttifakı’nın temsilcilerini bir araya getirdi. Törende Cumhur İttifakı temsilcileri, Kahramankazan’dan tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Açılışta konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz; Kahramankazan’da üreten, öncü, örnek ve kent belediyeciliğini sürdürmek, ilçeye güzel eserler bırakmak için omuz omuza canla başla çalıştıklarını ifade etti. Oğuz, "2019 senesinde ’Bismillah’ diyerek yola çıktık. Yanına gittiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize ’Kahramankazan’dan güzel haber bekliyorum’ dedi. Biz de o şuurla, o istikamette Kahramankazan’ımızdan hep güzel haberler vermek istiyoruz. Kahramankazan vefalı bir ilçedir. Vefamızı göstermek için tarihimize damga vurmuş büyüklerimizin isimlerini parklarımıza, kültür evlerimize veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise, "Bu ittifakta vefa var, dostluk var, samimiyet var, dürüstlük var, kardeşlik var. Allah Serhat Başkan’dan razı olsun. Bu bir vefa örneğidir, biz bunu unutmayız. Cumhur İttifakı nerede kuruldu? Kahramankazan’da kuruldu" diye konuştu.

Törene Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Sadir Durmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, tüm protokolün sahnede kurdele kesmesiyle devam etti. Protokol ve misafirler daha sonra kültür evini gezerek buradaki el işi ürünleri inceledi. Açılış töreni, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.