Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Cumhur İttifakı, Tavşanlı Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen encümen ve komisyon seçimlerinde önemli bir başarıya imza attı. Yapılan seçimler sonucunda Cumhur İttifakı’nın adayları, encümen ve tüm komisyonlarda çoğunluğu elde etti.

Encümen Üyeliği seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Cemal Ünsal ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Üyesi Mehmet Şirin güvenoyu alarak encümen üyeliğine seçildiler.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine ise MHP’den Abdullah Türk, AK Parti’den İbrahim Kardaş ve Hasan Tekin seçilerek komisyonda Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlandı.

İmar Komisyonu seçimlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. MHP’den Cemal Ünsal, AK Parti’den Mehmet Şirin ve Nihat Dere’nin seçilmesiyle İmar Komisyonu’nda da Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü kesinleşti.

Alınan bu sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı, Tavşanlı Belediye Meclisi’ndeki tüm önemli komisyonlarda çoğunluğu elde ederek güçlü bir birliktelik sergiledi. Bu durum, önümüzdeki dönemde belediye çalışmalarında Cumhur İttifakı’nın etkin rol oynayacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.