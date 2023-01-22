Çorum’da Cumhur ittifakı belediye başkanları Bayat ilçesinde buluştu.

Çorum’da Cumhur ittifakı belediye başkanları Bayat ilçesinde buluştu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün ev sahipliğinde Kuşçaçimen Yaylası’nda yapılan değerlendirme ve istişare toplantısında 2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

Tüm ilçelerin ortak sorunları, projeleri ve yapılan yatırımlarının da ele alındığı toplantıda konuşan ev sahibi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Cumhur İttifakı Belediye Başkanları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği yine Çorum’dan vereceklerinin altını çizen Ekrem Ünlü, “2023 yılında da görev ve millet aşkıyla emin adımlarla ilerleyip, mazlumların umudu olmaya devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartıp, çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek bırakacağız. Bu dava, lider ülke davasıdır. Bu dava, dünyadaki mazlumların umut davasıdır. Bugüne kadar birlikte var olduk, bundan sonrada birbirine kenetlenmiş parmaklar, tuğlalar gibi saflarımızı sık tutarak var olacağız” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı’nın başarının, üretimin, yerli ve yenilikçi milli teknolojinin, güven ve istikrarın yüzyılı olacağını belirterek “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olacak, yine mazlumların umudu, ezilenlerin, hor görülenlerin sesi olacak. Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek için Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim etsin” diye konuştu.

Toplantıya Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu katıldı.