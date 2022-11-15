AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ziyaret ettiği MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, ziyaret ettiği MHP İl Başkanı İsmail Candemir ile fikir alışverişinde bulundu.

Ülke ve şehir gündemine dair değerlendirmelerde bulunulan ziyarete, BBP İl Başkanı Salim Acabay da katıldı. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Çalışkan, “Cumhur İttifakı paydaşımız, MHP İl Başkanımız İsmail Candemir’i, BBP İl Başkanımız Salim Acabay ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. 2023 seçimi ülkemizin geleceğine ait çok önemli bir seçim olacak. Bu bağlamda, kıymetli başkanlarımızla önümüzdeki süreçte yapacağımız müşterek çalışmalara dair fikir alışverişlerinde bulunduk. Cumhur İttifakı ülkemizin geleceğin teminatıdır. Cumhur İttifakı her daim zindedir, ilk günkü heyecanıyla sahada milletiyle iç içedir. Ülkemizin geleceği için kıymetli başkanlarımız ve teşkilâtlarımızla birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dedi.