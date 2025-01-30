Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hiçbir zaman küme düşme gibi bir derdimiz olmadı, hedefimiz play-off" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Sakaryaspor’da, Teknik Direktör Mustafa Dalcı, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışması, dar alanda pas çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Jakup Szumski ve Dylan Saint Luis sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Antrenman öncesinde Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Küme düşme gibi bir endişelerinin olmadığını ve hedeflerinin play-off olduğunu vurgulayan Başkan Genç, "Bizim hiçbir zaman küme düşme gibi bir derdimiz olmadı. Hedefimiz play-off. Play-off’a geldikten sonra Sakaryaspor kendini her zaman bir şekilde finallere atıyor. Bizim hedefimiz bu ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Süper Lig’e çıkmak geçen sene nasip olmadı ama belki bu sene nasip olur" dedi.

"Mesut hoca enerjisinin düştüğünü ve başarılı olamayacağını söyleyince kabul ettik"

Eski teknik direktör Mesut Bakkal’ın ayrılığı hakkında da konuşan Genç, "Mesut Bakkal’ın ayrılığı bizim için sürpriz oldu. Manisa maçını talihsiz bir şekilde kaybettik. Mesut hoca kendisine edilen hakaretlerden rahatsız olduğunu ve burada mutsuz olduğunu söyledi. Biz de kendisine profesyonel dünyada bunların olduğunu ve çözebileceğimizi söyledik. Kendisi de artık enerjisinin düştüğünü ve başarılı olamayacağını söyleyince kabul ettik. Dediğim gibi Sakaryaspor’da kalmak isteyen herkesle biz devam ederiz ama burada enerjisini düşük hisseden veya mutsuz olan insanlardan verim alamayacağımızı düşündüğümüz için kim gelirse gelsin ayrılığı konuşuruz" diye konuştu.

Son olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, Sakaryaspor’a destek verdiğini dile getiren Cumhur Genç, kalıcı gelir konusunda çalışma yaptıklarını da ifade etti.