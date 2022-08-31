DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede kalıcı eserler bırakmak için çalışıyor. Koloğlu, yaptığı projelere bir yenisini ekleyerek Şehre Giriş Kapısı çalışma başlattı.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede kalıcı eserler bırakmak için çalışıyor. Koloğlu, yaptığı projelere bir yenisini ekleyerek Şehre Giriş Kapısı çalışma başlattı.

Cumayeri’nin çehresinin değişimi sürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte ilçede değişim sürüyor. “Cumayeri’mize kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkanı Koloğlu, “Projesi tamamlanan Şehir Giriş Kapısı çalışmamız için bugün sahada incelemeler yaptık. Cumayeri’mize yakışır bir projeyi daha hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Mustafa Koloğlu, kurmaylarıyla alanda incelemeler yaptı.