DÜZCE (İHA) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Düzce’nin Cumayeri ilçesinde konut yapımına başlandı.

Düzce’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak olan TOKİ konutlarının yapımına başlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Cumayeri’nin Çevrik Mahallesi’nde yapımına başlanan 204 adet konut, 2 adet dükkan, alt yapı ve çevre düzenlemesi alanında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında ilgili yüklenici firmadan bilgiler alan Atay, konutların zamanında teslim edilmesini istedi.