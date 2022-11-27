Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde 3’ü cami 23 bina için acil yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı çıkan camilerle yıkıma başlanıldı.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri ilçesinde 3’ü cami 23 bina için acil yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı çıkan camilerle yıkıma başlanıldı.

Düzce’de binaların tespit çalışması devam ederken acil yıkım kararı çıkan binalar ekipler tarafından hemen yıkılıyor. 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Cumayeri’nde 23 bina için acil yıkım kararı verildi.

Ekipler ilçede ilk olarak camilerden başladı. Yaka Camisinde yıkım çalışmaları başladı. Deprem ilk saatlerinden beri halkın yanında olan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçedeki tüm çalışmaları yakından takip ediyor. İlçede acil yıkım kararı verilen 3 cami ile yıkıma başladıklarını işaret eden Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Meydana gelen deprem sonrası Cumayeri merkezde ağır hasar almış olan 3 tane camimiz vardı. Bu camilerden ilki olan Yaka Camimizi şu anda yıkıyoruz. Cumayeri ilçemizin tamamında 23 tane hasarlı binamız var. Bunlardan 3 tanesi Yaka, Ayşe Metin ve Orta Mahalle camilerimiz. Bu 3 camimizle ilgili acil yıkım kararı alınmıştı bunlardan ilkini burada gerçekleştirdik. İnşallah; Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, AFAD ve halkımızın desteği ile birlikte bu camilerin yerine daha güzellerini bir an önce yapmaya çalışacağız. Biz konunun takipçisiyiz Bakanlarımızda burada söz verdiler bir an önce yerine yenilerini yapacağız” dedi.