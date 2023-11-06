DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde ki Merkez Cami’nin çevresi beton görünümünden kurtularak yeşil alana çevriliyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun talimatı ile Merkez Cami çevresinde çalışma başlatıldı. Uzun yıllar beton görünümde olan Merkez Cami çevresi, vatandaşların talepleri üzere Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun talimatı ile yenilenme sürecine girdi.

Çevre düzenlenmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Koloğlu birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların dileklerini dinleyen Koloğlu, “İlçemiz Merkez Caminin çehresini vatandaşlarımızın talebi üzerine beton görünümden kurtararak yeşil alana çeviriyoruz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor ve en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.