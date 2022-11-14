DÜZCE(İHA) –Cumayeri Belediyesi daha temiz Cumayeri için yaptığı temizliğin ardından şimdide 100 adet çöp konteynırı alarak ihtiyaç olan yerler ve eskiyenlerle değiştirilecek.

DÜZCE(İHA) –Cumayeri Belediyesi daha temiz Cumayeri için yaptığı temizliğin ardından şimdide 100 adet çöp konteynırı alarak ihtiyaç olan yerler ve eskiyenlerle değiştirilecek.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaşanabilir bir ilçe haline getirmekte kararlı. Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 100 adet çöp konteynırı alan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe için çalıştıklarını belirtti. Koloğlu, “Daha temiz bir Cumayeri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanabilir bir ilçe için; bizlerin görevi ve sizlerin de özverisi sayesinde daha da güzelleşecek. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze, 100 adet çöp konteyneri takviyemizi yaptık” dedi.