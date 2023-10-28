Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Cumayanı Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler geleneksel Cumhuriyet Koşusu’nda ter döktü. Oldukça çekişmeli bir o kadar da heyecanlı geçen yarışlarda eğimli köy yolunda koşuyu tamamlayarak dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi.

Aydın’ın en aktif ve gerçekleştirdiği sosyal faaliyetleri ile öne çıkan okullardan biri olan Cumayanı Ortaokulu’nda Cumhuriyet’in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında ‘Cumhuriyet’e Koşuyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Dağ köyü olması ve yörenin Karadeniz Bölgesi’ni aratmayan eğimli yollarında öğrenciler parkurları başarı ile tamamladı. Yoğun ilgi gören koşuda öğrenciler kendi gruplarında Cumayanı-Sarıçam Köyü yolunda belirlenen güzergahta birincilik için mücadele etti.

Kız öğrencilerin de yoğun katılımı ile gerçekleşen koşuda yarışı derece ile bitiren öğrencilere madalya verildi.