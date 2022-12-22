Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) tarafından ’2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü’ programına seçildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü (UNTWO) tarafından ’2022 Yılı Dünyanın En iyi Turizm Geliştirme Köyü’ programına seçildi.

Osmanlı kırsal mimarisinin ilk örneklerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık, 57 üye ülke tarafından gösterilen toplam 136 köy arasından dünyanın en iyi turizm köyleri arasına seçildi. Cumalıkızık, 180’i halen kullanılan, bazılarında ise koruma ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı toplam 270 ev ile Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze taşıyan ender mahallelerden biri.

Cumalıkızık halkı olarak karara çok sevindiklerini ifade eden Cumalıkızık Muhtarı Emin Yavuz, "Verilen kararla birlikte köyümüzde güzel şeyler olacak. Gelen yabancı turist sayısı artacak. Turist sayısında belirli bir artış var köyde devlet ve belediye tarafından düzenlemeler yapılıyor daha da iyi olacak inşallah" dedi.

Köy sakini Nevin Aktaş, "Köyümüzün BM tarafından en iyi köy seçilmesinden memnun olduk. Köyümüz UNESCO’ya resmen aday olmuştu.Bu karardan sonra köyümüzün daha fazla turist alacağını ümit ediyoruz. Bu karar bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.