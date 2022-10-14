Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Cuma namazını kılmak için gittiği cami tuvaletinde hareketsiz şekilde bulunan 65 yaşındaki İbrahim Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Cuma namazını kılmak için gittiği cami tuvaletinde hareketsiz şekilde bulunan 65 yaşındaki İbrahim Kartal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki İbrahim Kartal Cuma namazını kılmak için Orta Mahalle’de bulunan Cedit Camii’ne gitti. Burada tuvalete giden Kartal’ın, tuvaletten bir süre çıkmadığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri kapıyı kırdı. Hareketsiz şekilde yerde yatan adama sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından hastaneye kaldırılan İbrahim Kartal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.