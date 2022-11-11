İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 81 ilde yapılacak olan “Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı” öncesi il genelinde, bütün camilerdeki cuma hutbelerinde depreme değinildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde 81 ilde yapılacak olan “Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı” öncesi il genelinde, bütün camilerdeki cuma hutbelerinde depreme değinildi.

AFAD tarafından yürütülerek 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" öncesi kent merkezinde bulunan bütün camilerin cuma hutbelerinde din görevlileri tarafından depremle ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Din görevlileri, namaz kılmaya gelen cami cemaatine Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığını söyleyerek, bundan dolayı herkesin tedbir alması ve yapılacak olan evleri daha tedbirli bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Din görevlileri, aynı zamanda deprem anında panik yapılmaması gerektiğini vurgulayıp, ’çök kapan tutun ve tahliye’ konularına kesinlikle uyulmasını istedi.