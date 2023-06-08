Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından 9 Haziran Cuma günü Muğla’nın iç kesimlerine sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Cuma günü Muğla’nın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.