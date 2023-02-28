İmara yeni açılan Şambayadı, Kabasakal bölgesinde maksimum 10 katlı binalar olacak. Yoğunluğa göre binalar 3, 5 ve 10 kat ile sınırlandırılacak. Başkan Soner Çetin, teknik elemanlarla yapılan hazırlıkların tamamlandığı ve bu ay Çukurova Belediye Meclisinden geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesine sunulacağını söyledi.

İmara yeni açılan Şambayadı, Kabasakal bölgesinde maksimum 10 katlı binalar olacak. Yoğunluğa göre binalar 3, 5 ve 10 kat ile sınırlandırılacak. Başkan Soner Çetin, teknik elemanlarla yapılan hazırlıkların tamamlandığı ve bu ay Çukurova Belediye Meclisinden geçtikten sonra Büyükşehir Belediyesine sunulacağını söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova’da binalara kat sınırlaması getireceklerini belirterek en fazla 10’a kadar izin verileceğini açıkladı.

Depremin olduğu ilk günden itibaren bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına katıldıklarını, bir yandan depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Başkan Soner Çetin, “Ama en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de teknik arkadaşlarımızla oturup, Adana’nın Çukurova ilçemizin geleceği ile ilgili toplantılar yaptık. Bu toplantılarda çok önemli bir konuyu gündeme getirdik. Yüksek binalardan şikayetçi olduğunuzu biliyorum. Bunu engelleme şansımızın olmadığını da sizlere söylemiştim. Arkadaşlarımız bu işe kafa yordular. Hak sahiplerinin de hak kaybı olmaması gerekiyordu. Biliyorsunuz ki Şambayadı, Kabasakal bölgesinde kat sınırlaması yapmıştık. Yaptığımız imar planında 1,2 yoğunluğa 30.50 yükseklik sınırı getirmiştik, 1,6 yoğunluğa 51.50 yükseklik sınırı getirmiştik. Şimdi bunları tamamen değiştiriyoruz. Emsali 0 ila 1 arasında olan binalara 9.50 metre sınırı getiriyoruz ki bu 3 kata denk geliyor. 10.01 ila 1.60 arasında olan emsallere 15.50 metre yani 5 kata denk geliyor. 1.51 ila 2.4 arasındaki emsallere de 30.50 yani 10 kat sınırlaması getiriyoruz” dedi.

Başkan Soner Çetin, Çukurova ilçesinde artık en yüksek emsali olan yani 2.4 yoğunluğu olan arsalara 10 kattan yüksek bina yapılamayacağını belirterek, “Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Mart ayında meclisimize getireceğiz sonrasında Büyükşehir Belediyesine sunacağız. Mart ayının ikinci haftasında da Büyükşehir Meclisinde görüşülecek. Sanıyorum Büyükşehir Belediye Meclisi de bunu kabul edecektir. Böylece Çukurova ilçesinde 3 kat, 5 kat ve maksimum 10 kat binalar olacak. 10 kattan fazlasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Müteahhitlere de çağrıda bulunan Başkan Soner Çetin, “Ruhsatını almış olanlar bile bir plan tadilatı ile lütfen başvursunlar, kazanılmış hak diye düşünmesinler. Yüksek katlı binalardan daire satmak artık çok zor. Emsal hesaplarında hiçbir kayıpları olmayacak yatay oturumu ona göre yapacaklar” dedi.