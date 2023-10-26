Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Macar ses sanatçısı Tilla Török, Çukurova’nın Efesi Kastabala Antik Kenti’nde konser muhteşem bir verdi.

Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kastabala Antik Kenti tiyatro alanında düzenlenen konserde Macar ses sanatçısı Tilla Török, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi çok sesli korosuyla Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü için yazılan "100. Yıl Marşı"nı söyledi, daha sonra ise Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinliklerine bu muhteşem konserle renk katan Macar Ses Sanatçısı Tilla Török’e teşekkür eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı, çok güzel çalışmalar yapma gayreti içindeyiz. Şehitler diyarı yiğit Osmaniye’mize layık olma gayreti içinde çalışıyoruz. Az da olsa sizi mutlu edebiliyorsak en büyük mutluluk bize ait. Tilla Török’e seslendirdiği birbirinden güzel türküler için teşekkür ederim, Cumhuriyetimiz güçlenerek, Allah’ın izniyle, yoluna devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına Osmaniye’mizde kavuştuğumuz için ayrıca gururluyuz. Cumhuriyetimizi, devletimizi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarıp daha ileriye taşımak için gece demeden gündüz demeden çalışacağız. Buna sözümüz var, bu bizim boyun borcumuzdur. Ne mutlu Türküm diyene." dedi.

Konseri Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Coşkun Özalp, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Konser bitiminde Vali Erdinç Yılmaz, Tilla Török’e teşekkür plaketi verdi.