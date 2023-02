Çukurova Belediyesi, vatandaşların kendilerini geliştirmesi için sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Tesisler Müdürlüğü, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Almanca ve İngilizce dil eğitimlerinin verildiği kurslar başlattı.

Çukurova Belediyesi, vatandaşların kendilerini geliştirmesi için sunduğu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Tesisler Müdürlüğü, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Almanca ve İngilizce dil eğitimlerinin verildiği kurslar başlattı.

Tesisler Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklığıyla hayata geçirilen projede, A1 ve A2 düzeyinde eğitimler veriliyor.

Her yaştan Çukurovalının ilgi gösterdiği kurslara gelen öğrenciler de var, 63 yaşında gelen de var. Ücretsiz dil eğitimlerine hafta içi her gün katılan ve hayatlarını kolaylaştırmak adına sınıfları dolduran kursiyerlerin kimisi okul hayatı için, kimisi yüksek lisans için, iş bulmak adına donanımlarını geliştirmek isteyenler, yurt dışına gitmek hayali kuranlar, hatta sosyalleşmek için gelen vatandaşlar, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dil kurslarından oldukça memnun ayrılıyor.

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Toplum Merkezi’nde verilen İngilizce dil kursuna katılan vatandaşlar, belediyenin bu hizmeti sayesinde paralarının ceplerinde kaldığını, kaliteli eğitimi konforlu salonlarda aldıklarını belirtti. İngilizce dil kursunu veren Nasim Kır, gramer ve telaffuz eğitimleri verdiklerini, kursiyerlerin çalışmalardan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını söyleyerek, kendilerini rahatça ifade edecek yeteneklere kavuşturduklarını açıkladı.

Yüzüncüyıl Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı salonlarında verilen Almanca dil kursuna katılan vatandaşlar, hayallerine bir adım daha yaklaşmanın keyfini yaşadıklarını, pahalı kurslar yerine Çukurova Belediyesinin bu hizmetinden kolayca faydalandıklarını anlattı. Kendilerine olan güvenlerinin şimdi daha da arttığını belirten kursiyerler, Almanca öğrenerek hayatlarının daha da kolaylaşacağını söyledi.

Almanca dil eğitimini veren Melek Rençber, gençlerin yanı sıra özellikle orta yaşlı vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatarak, kursların dolu geçtiğini, iki ayrı sınıf açmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

"Yabancı dil bilmeyen kalmasın istiyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşların taleplerine her zaman cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, “Dil bilmek her zamankinden daha önemli bir hale geldi. Yabancı dil iş dünyasının olmazsa olmazlarından. Ücretsiz verdiğimiz Almanca ve İngilizce kurslarımıza her yaştan çok sayıda başvuru alıyoruz. Dünyanın hemen her yerinde konuşulan evrensel bir dil olan İngilizce ve Almanca, bireylerin mesleki ve kişisel hedefleri için oldukça gereklidir. Bu lisanları bilerek hayatınızda birçok kapıyı aralayabilirsiniz. Size katacağı tüm fayda ve imkânlar için bu dili öğrenmek için bir adım atın” diye konuştu.

Hobi ve mesleki alanlarda 30’a yakın branşta kurslar düzenlediklerini hatırlatan Başkan Soner Çetin, tüm bu çalışmalar hakkında bilgi almak ve faydalanmak isteyen Çukurovalıların Tesisler Müdürlüğü’nü arayarak bilgi alabileceğini kaydetti.