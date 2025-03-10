Adana’da Çukurova Belediyesi koordinesinde kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayabilmelerini kolaylaştırmaya yönelik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi düzenlendi.

Çukurova Belediyesi Habitat Derneği ile birlikte Atatürk Kadın Yaşam Köyü ve Toplum Merkezlerindeki el sanatları kurslarına devam eden kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayabilmelerini kolaylaştırmaya yönelik e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verdi.‘Tech Çukurova’ kapsamındaki eğitim programında yeni nesil pazarlama teknikleriyle ilgili altın değerinde bilgiler elde eden kadınlar katılım belgelerini de aldı.

Eğitmenler, programa katılan girişimci kadınlara 5 gün süreyle e-ticaret, mobil fotoğrafçılık, tasarım odaklı düşünme, finansal okur yazarlık, sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarında eğitimler verdi. Teknolojiyi kullanarak ürünlerini potansiyel müşterilerine daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan kursiyerler büyük heyecan yaşadı.Eğitim sürecinde verilen bilgiler kadınların kendi işlerini daha sağlam temeller üzerinde kurmalarına ve geliştirmelerine imkan tanıdı. Katılımcılar etkinlik sonunda aldıkları sertifikalarla dijital dünyada daha donanımlı bir şekilde yer alma yolunda önemli bir adım attı. Bu tür etkinliklerin kadınların dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlarda daha etkin bir şekilde rol almalarını sağlaması açısından büyük bir değer taşıdığı vurgulandı.

"Kendi işimizin patronu olma yolunda önemli bir adım attık"

Çukurova’nın Güçlü Kadınlarına Girişimci Yetkinlik Kazandırma Programı’nda altın değerinde bilgiler aldıklarının altını çizen kadınlar, "Belediye Başkanımız Emrah Kozay’a bu programı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz. E-ticaret yolu ile ürettiklerimizin satılması ile aile ekonomimize sağlayacağımız destek bizim için çok önemli. Kendi işimizin patronu olma yolunda önemli bir aşamayı geçmiş olduk" dedi.

E-ticaretin kadın girişimciler için sınırları ortadan kaldırdığını ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ise "E-ticaret küresel pazarlarda rekabet gücünü artırdı. Dijitalleşme, özellikle yerel üreticiler ve kadın girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor. Bireylerin kendi markasını oluşturup, geniş kitlelere ulaşabilmesi artık çok daha kolay bir hale geldi. Bu nedenle bu eğitimin kadın girişimcilerimizin e-ticarette daha etkin adımlar atmasını sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.