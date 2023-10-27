Çukurova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyetin Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir gösteriye daha ev sahipliği yaptı. Gülen Yüzler Semt Kreşleri Yurt 2 Şubesi’nde eğitim gören 4 yaşındaki çocukların sergilediği, “Cumhuriyetin Kadınlarından İlkler” konulu defile güzel görüntülere sahne oldu.

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nı bir hafta boyunca süren etkinliklerle kutlayan Çukurova Belediyesi, cumhuriyet defilesi ile çalışmalarını sürdürdü. Yaşları henüz 4 olan birbirinden renkli ve etkileyici meslek kostümleriyle defile düzenleyen çocukların gösterisi, adeta parmak ısırttı. Tesisler Müdürlüğü’nün, Gülen Yüzler Semt Kreşleri Yurt 2 Şubesi’nde düzenlediği “Cumhuriyetin Kadınlarından İlkler” konulu defile için kreşin podyumunda gerçekleşti.

Yaklaşık bir ay boyunca kreş öğretmenleri nezaretinde bu defileye hazırlanan Cumhuriyetin minik kalpli çocukları, manken edasıyla kıyafetleri sergilerken, çalınan marşlar ve şarkılarla da eğlenceli saatler yaşattı.