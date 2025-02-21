Çukurova Belediyesi’nin kadınlara yönelik ücretsiz olarak açtığı yakın savunma sporu kursu yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi, ilçedeki kadınların mental ve fiziksel güçlenmeleri sağlamak amacıyla öz savunma eğitimleri düzenliyor. Ücretsiz programda savunma sanatı uzmanlarından temel eğitim alan kadınlar, tacize ve şiddete karşı koyabilme kabiliyetlerini geliştiriyor. Çukurova Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan Yakın Savunma Sporu Kick Boks kursuna ev kadınlarının yanı sıra üniversite öğrencileri de büyük rağbet gösteriyor.

Kadınlara ücretsiz yakın savunma eğitimi

Kadınlara yönelik açtığı kurslar ve çalışmalarla dikkat çeken Çukurova Belediyesi, şimdi de kadınlara özel kendini koruma teknikleri eğitimi düzenliyor. Bölgede yaşayan ve 15 yaş üstü her kadına açık olan ücretsiz eğitimlere ilgi her geçen gün artıyor. Haftanın 7 günü saat 09:00 ile 10:30 arasında Hayal Park Spor Salonunda uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara genç-yaşlı demeden akın eden kadınlar savunma sporunu en ince ayrıntısına kadar öğreniyor.

Milli sporcu ve Dünya Şampiyonu antrenör Şahin Temel ile Melahat Doğan tarafından hafta içi ve hafta sonu olmak üzere gruplar halinde verilen kursta katılımcılara pozisyon alma eğitimi ve yakın muharebe konusunda temel bilgiler aktarılıyor. Sezon sonuna kadar sürecek eğitimi tamamlayan kadınların taciz veya şiddet girişiminde en azından failin elinden kurtulmak için doğru hamleyi yapıp, gerekli zamanı kazanabilecekleri bir düzeye ulaşmaları bekleniyor.

Kursiyerlerden Başkan Kozay’a teşekkür

Çukurova Belediyesi tarafından açılan yakın savunma sporu kursuna katılan kursiyerler, Belediye Başkanı Emrah Kozay’a kadınlara yönelik böyle bir kurs açtığı için teşekkür ederken, kursta kendilerine yönelik yapılabilecek fiziki bir şiddet karşısında nasıl savunma yapabileceklerini öğrendiklerini açıkladı.

Kick Boks kursuna kayıt yaptırmak isteyenler Hayal Park Spor Salonu ile 0322 234 8400 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.