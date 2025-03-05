Adana Çukurova’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenen kadınlara özel satranç kursu ilgi gördü.

Çukurova Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği kadınlara özel satranç kursu ilgi gördü. Kursun açılacağı bilgisini alan kadınlar, kayıtlarını gerçekleştirerek çok kısa bir süre içerisinde kontenjanı doldurdu. Kahraman Olgaç Satranç Merkezi’nde başlayan satranç kursu temel bilgilendirme ile başladı. 8 hafta boyunca Cuma günleri 18:00 ile 19:30 saatleri arasında satrancın tüm hamlelerini uzman eğitmenlerden öğrenecek olan kadınlar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’a böyle bir imkanı sağladığı için teşekkür etti.

18 yaş üstünün katılabildiği satranç kursu kursiyerlerinin, hem zihin egzersizi yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Eğitimler sayesinde katılımcılar, stratejik düşünme becerilerini geliştirirken, satrancın problem çözme yeteneği, odaklanma ve zihinsel gelişime olan katkılarından faydalanıyor.

Her yaş ve kesimden bireyin zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirten Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursu düzenleyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’a, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Başkan Kozay’da, kadınların sosyal hayatlarında daha aktif roller üstlenmelerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.