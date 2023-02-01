Çukurova Müftülüğünce düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı tamamlandı.

Çukurova Müftülüğünce düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı tamamlandı.

Çukurova Müftülüğünce öğrencilerin bilgi, ahlak merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak ve tatil dönemlerini değerlendirmek amacıyla Hacı Hüseyin Bilen Kız Kur’an Kursunda 12-14 yaş grubu kız öğrencilerine , Hacı Mehmet Ali Baytan Erkek Kur’an Kursunda ise erkek öğrencilere yönelik 3 günlük kamp düzenlendi. Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı tamamlanırken milli ve manevi değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, sohbet halkaları, çeşitli oyunlar, spor müsabakaları gibi faaliyetler gerçekleştirildiği bildirildi. Kamp programı çerçevesinde gençlerle buluşan İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dikmen, gençlerle sohbet ederek nasihatlerde bulundu.

Bir ülkenin en önemli kazanımlarından birinin ülkenin gençleri olduğunu belirten Müftü Dikmen, gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Bayanların kampından sorumlu Çukurova Vaizi Betül Barış Kavlak ise “Değerleri eğitimini verirken yanında manevi eğitimi verirken de eğlendirerek vermek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Çukurova Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Alişadi Özdoğan da, “Gençlerimizle özellikle manevi değerler noktasında birlik, beraberlik ve vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat olmaları olarak yetişmelerini istiyoruz. Özellikle bu gençlerimiz bizlere emanet eden ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu gençlerimizin değerlerine sahip Erdemli gençler olmasını istiyoruz. Gençlerimizin mutlu, huzurlu olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kampta yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler de verildi.