Adana Çukurova Belediyesi’nce başlatılan yaz spor okulları devam ediyor. Futbol, tenis, salon sporları, savunma sporları birçok dalda faaliyet gösteren yaz spor okullarını ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çocuklarını antrenmanlarını izledi, velilerle sohbet etti.

Gündüz Tekin Onay Tesislerine giden Başkan Soner Çetin, burada futbol eğitimi alan çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Çetin’i sevgi gösterilerinde bulunan çocuklar yaz spor okullarından çok memnun olduklarını ifade etti. Başkan Çetin bir süre çocukların antrenmanını izledi, hocalardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklarla penaltı atan Çetin, velilerle sohbetinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Çetin’in yaz futbol okulunu ziyaretine Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz da eşlik etti.

Başkan Çetin daha sonra Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarına giderek tenis eğitimi alan çocuklarla birlikte tenis oynadı. Burada çocukları çalıştıran Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ile görüşen Çetin’in bir çocukla yaptığı gösteri maçı ilgiyle izlendi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in yaz spor okullarında bir başka durağı ise Çi-Yo Spor Kulübü oldu. Karate, jimnastik ve dans eğitimi alan çocukların gösterisini büyük beğeniyle izleyen Başkan Çetin, yaz spor okullarına verdiği destekten dolayı spor kulübü başkanı Çiçek Yolcu’ya teşekkür etti.