Adana Çukurova Belediyesi tarafından verilen çocukların her yıl yoğun ilgi gösterdiği yaz kurslarının 6 merkezde 9 branşta verileceği bildirildi.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, yaz kurslarında tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verileceğini ve yoğun bir programla başlayacaklarını açıkladı. 6 merkez, 9 branşta gerçekleşmesi planlanan kurslardan her yıl binlerce çocuğun faydalandığı kaydedildi. Okulların kapanmasıyla yaz aylarını değerlendirmek isteyen çocuklar için özel olarak hazırlanan kurs kayıtlarının 1-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.Ücretsiz olarak verilen kurslarda İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi etkinlikleri, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk, işaret dili eğitimlerinin gerçekleşeceği ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Yaz boyu devam edecek kurslarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni yetenekler kazanma şansı yakalayacak. Zihinsel ve bedensel gelişimlerini artırması hedeflenen bu eğitimlerde, çocuklar yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirirken, boş zamanlarını da en efektif şekilde kullanmaları sağlanacak. Yaz kursları, Güzelyalı Toplum Merkezi, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Yüzüncü Yıl Toplum Merkezi, Mola Evi, Turhan Selçuk Sanat Okulu ve Mahfesığmaz Çok Amaçlı Salonlarında gerçekleşecek. Tesisler Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlere 7 yaş üzeri tüm çocuklar kayıt yaptırabilecek. Ayrıca bu kurslarla beraber yaz spor okullarıyla pek çok branşta da minikler sevdikleri etkinliklerle buluşma şansı yakalayacak. Bu yıl tüm kurslar ara vermeden devam edecek. 13 merkezde 38 dalda Çukurovalılar sanatla, hobi maksatlı eğitimlerle, mesleki kurslarla, sporun sevilen branşlarıyla buluşacak"denildi.

Binlerce vatandaşın da bu kurslarla iş bulduğu, meslek öğrenerek aile bütçesine katkıda bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, büyüklerin sanatla tanıştığı ve hobi kurslarıyla kendilerini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı yakaladığı kaydedildi. Tüm kurslarla ilgili olarak da Çukurovalıların geniş bilgi almaları için müdürlüğün aranmasının yeterli olacağı dile getirildi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, okulların tatil olmasıyla birlikte, tüm öğrenci gruplarına yönelik çalışmalara hız vereceklerini, yaz tatillerini değerlendirerek onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla, pek çok alanda eğlenceli, sanat ve sporla iç içe olan ücretsiz yaz kursları açtıklarını söyledi.

Sanat ve sporun en güzel örneklerinden oluşan etkinliklere çocukları davet eden Başkan Çetin, “Daha sağlıklı bir gelecek için, çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka spor yapmalı, sanatla haşır neşir olmalı, bilimle uğraşmalı. Bizde yerel yönetimler olarak onların önünü açmalı destek olmalıyız. Çukurova Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışında, çocuklara ve gençler her zaman listenin başında kendilerine yer bulacaklardır” dedi.