Çukurova Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz kurslar devam ederken, saz kursu her yaştan vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor.

Hem yaz hem kış döneminde vatandaşlara alternatif sosyal ve eğitici kurslar düzenleyen Çukurova Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı sanat kurslarına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde halk ozanı ve bağlama ustası Özgür Aktan tarafından verilen saz kursu eğitimlerine katılan Çukurovalılar, ilk kez bir enstrümanla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

Çukurova’yı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz

Sosyal Belediyecilik anlayışını yaz kış demeden devam ettirdiklerini söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, binlerce vatandaşın ücretsiz olan yaz ve kış kurslarına gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve Çukurovalıyı sanatla, sporla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Kozay, belediyenin birçok tesislerinde aerobik, zumba, pilates, yoga, dans, İngilizce, gitar gibi pek çok alanda her yaştan Çukurovalıya hitap eden kurslar açtıklarını belirterek, “Her kursumuz gibi saz kursumuz da halkımızdan yoğun ilgi görüyor. Türkü söyleyenden kötü insan çıkmaz, burada Çukurova Belediyesi olarak kalplere, ruhlara, tellere dokunuyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor, sanata ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.