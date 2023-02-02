Çukurova Belediyesi ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ile hukuksal destek sağlıyor. Belediye bünyesinde yaklaşık 5 yıl önce kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde günde ortalama 4-6 danışana ücretsiz terapi seansları uygulanıyor.

Çukurova Belediyesi ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ile hukuksal destek sağlıyor. Belediye bünyesinde yaklaşık 5 yıl önce kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde günde ortalama 4-6 danışana ücretsiz terapi seansları uygulanıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesinde hayata geçirdiği Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Eşitlik Birimi’ni ziyaret etti. Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sibel Metin’den müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi alıp, çalışanlarla bir araya gelip sohbet etti.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sibel Metin, Başkan Soner Çetin tarafından yaklaşık 5 yıl önce kurulan müdürlükte çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Metin, merkezde başta ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti vermek olmak üzere hukuksal destekte sağladıklarını söyledi.

Birimlerinde 2 psikolog ile 1 sosyal hizmetler uzmanı olmak üzere 8 kişinin görev yaptığını belirten Metin, müdürlüğe başvuran danışanın ilk olarak sosyal hizmet uzmanı tarafından ön görüşmeye alındığını ardından gerek görülmesi halinde psikologlara yönlendirildiğini kaydetti. Metin, günde 4 veya 6 danışana 45’er dakika süreyle terapi seansları uygulandığını, seansların ihtiyaca uygun olarak sonraki günler içinde uygulandığını ifade etti.

Metin, psikologların gerek görmeleri halinde danışanların belediye avukatlarına yönlendirilerek ücretsiz hukuksal destekte sağladıklarını sözlerine ekledi.