Çukurovalıların her yıl büyük ilgi gösterdiği Çukurova Belediyesi’nin Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde rekor başvuru olunca, kayıtlar noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlendi.

Adil ve sorunsuz kayıt için harekete geçen Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, 2023-2024 döneminde kreşlerde eğitim görecek çocukların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. Çekiliş sırasında adı okunan minikler ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim görecek çocuklar, her yıl olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılı için de noter huzurunda kura çekilerek belirlendi. İlçede bulunan 8 semt kreşine çocuklarını kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterince, herhangi bir şaibeye yer bırakmamak adına adil ve sorunsuz kayıt yapılabilmesi için, Adana 18. Noter huzurunda ve canlı yayında çekilişle miniklerin isimleri belirlendi.

Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı 8 kreş için 978 başvuru gerçekleşirken, bu ön başvurular içerisinden alınacak 195 çocuk için yapılan kura çekimi Atatürk Kadın Yaşam Köyü’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Salonu dolduran ailelerin ve öğretmenlerin meraklı bakışları arasında yaşanan kura çekimi büyük heyecana sahne oldu. Canlı yayında gerçekleşen ve şeffaf bir şekilde yapılan kura çekimine Çukurova Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Özgen ve Tesisler Müdürü Tahsin Akış da eşlik etti. Çekilişte ismi okunan çocukların aileleri büyük mutluluk yaşarken kura çekimi yaklaşık 2 saat sürdü. Kreş fiyatlarının çok ucuz oluşu, eğitim kalitesinin yüksekliği, sağlıklı tesis yapısı ile tecrübeli eğitimcilerinin oluşu nedeniyle, güven içerisinde ve keyifle çocuklarını Gülen Yüzler Semt Kreşleri’ne göndermek istediklerini belirten Çukurovalı aileler, bu hizmetten dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. Kurada ismi belirlenen çocukların ailelerine tek tek ulaşılarak bilgi verileceğini söyleyen Tesisler Müdürü Tahsin Akış, 5 Eylül tarihine kadar vatandaşların kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

"Bu yıl da rekor başvuru gerçekleşti"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, kreşlerin adı gibi ailelerin yüzlerini güldürdüğünü ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Her geçen yıl başvuruların artarak devam ettiğini, rekor kayıtların her yıl yenilenerek sürdüğünü sözlerine ekleyerek, noter huzurunda çekiliş yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Çetin, 8 semt kreşinin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 9. Semt kreşinin Yüzüncüyıl Mahallesi’nde açılacağının müjdesini verdi.

Başkan Çetin, “İsterdik ki başvurusu olan tüm çocuklarımızı kreşlerimize kabul edelim. Ancak kapasitenin çok üzerinde başvuru oldu. Biz de haksızlık olmaması, hemşerilerimizin kafasında herhangi bir kuşku kalmaması için kreşlerimize kabul edeceğimiz çocukları noter huzurunda kura ile belirledik” dedi.