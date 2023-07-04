Adana Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sıcağında kötü kokuları engellemek, haşere ve mikropların üremesinin önüne geçmek için çöp konteynerlerini ilaçlı su ile periyodik olarak temizlediği ifade edildi.

Çukurova Belediyesi, yer altındaki ve üstündeki çöp konteynerlerini ilaçlı su ile temizliyor. Yaz sıcağında halkın kötü kokulardan rahatsız olmasını istemeyen ve mikrop üreme alanlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen belediye ekipleri bu konudaki çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Önce çöpler alınarak boşaltılan konteynerler, daha sonra özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Bu uygulama periyodik olarak yapılıyor.

Çöp konteynerleri yanında Çukurova Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki sokak ve caddeler ile parklarda da aynı uygulama yapılıyor. Sokak, cadde ve parklar da hazırlanan program dahilinde ilaçlı su ile yakınıyor ve Çukurova halkına daha sağlıklı bir ortam sağlanıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’da yaz aylarında aşıcı sıcak geçtiğini belirterek, “Yaz kış temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Ancak yaz aylarında daha dikkatli olmamız ve daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Sıcaklardan dolayı artan kokuların önlenmesi ve mikropların üremesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalarımızı sıklaştırıyoruz. Her şeyi Çukurova halkının daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yazın kavun karpuz gibi sulu meyvelerin çok fazla tüketildiğini ve bunların atıklarının önemli bir çöp sorunu oluşturduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Sulu meyvelerin kabukları ve atıkları hem daha fazla koku yapıyor hem de etrafı çok daha fazla kirletiyor. Bunların zaman geçirmeden toplanmasının yanı sıra çöp konteynerlerinin sık sık temizlenmesi gerektiğinin farkında olarak bu çalışmaları aksatmadan sürdürüyoruz. Her şey daha temiz bir Çukurova için” dedi.