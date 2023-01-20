Çukurova Belediyesi tarafından “ Kadının İnsan Hakları Eğitimi ” kursu başlatıldı.

Çukurova Belediyesi tarafından “ Kadının İnsan Hakları Eğitimi ” kursu başlatıldı.

Türkiye ve dünyadaki en iyi insan hakları eğitim çalışmalarından biri olan “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı” kursunu başlatan Çukurova Belediyesi’nin Tesisler Müdürlüğü, kadın haklarını kadınlara en doğru uzmanlar tarafından anlatıyor. Bülent Ecevit Sanat Parkında gerçekleşen eğitimlere kadınların ilgisi büyük oldu. Verilen kurslarla kadınların haklarını daha iyi anlamaları ve güçlenmeleri konusunda farkındalık oluşturmasının amaçlandığı eğitimlerin 16 hafta süreceği kaydedildi.

Ailenin korunması, iletişim ve medeni haklar ve sorunlar karşısında kendisini savunacağı anayasal kanunları hukuk dilinde değil de, tüm kadınların anlayacakları bir dilde ve oyunlarla öğretmeyi amaçlayan kursa kadınlar büyük ilgi gösterdi. Çarşamba günleri gerçekleşen ve 4 ay sürecek olan kursta, kadınların haklarını bilmesi ve dayanışmacı bir bakış açısıyla, birlikte öğrenmenin ve tartışmanın değerli olduğu gerçeğinden yola çıkarak eğitimlerin verildiği ifade edildi.

Eğitimlere katılım gösteren kadınlar, Belediye Başkanı Soner Çetin’e kadın odaklı düşüncesinden dolayı teşekkür ederek, bu kursu Adana’ya getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti

Çukurova Belediyesi adına eğitimleri veren ve kurs hakkında çalışmaları anlatan Sosyal Hizmetler Uzmanı Aslı Taşdemir Kardaş, belediye olarak kadınlara karşı her zaman duyarlı proje ve çalışmalar yapıldığını söyledi.

Başta kadın temalı dernek ve örgütlere, baronun kadın Hakları Komisyonu gibi pek çok guruba bu kursları vereceklerini belirten Kardaş, tüm kadınları bu kurs çalışmalarına katılmaya davet ederek, haklarını öğrenmelerini ve bunu nasıl kullanacaklarını fark etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Türkiye ve Dünyadaki en yaygın, sürdürülebilir ve iyi insan hakları eğitim programlarından biri olan, 1995 yılından bu yana Türkiye genelinde ve Kıbrıs’ta 15 binden fazla kadına ulaşıldığının altını çizen Kardaş, eğitimleri tamamlayan kadınlara MEB onaylı sertifika verileceğini de kaydetti.