Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu belirlenen 2 katkı binayı yıktı. Karslı Mahallesindeki kaçak yapının yıkımına emniyet güçleri ve zabıta ekipleri de nezaret etti.

Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaçak olduğu belirlenen 2 katkı binayı yıktı. Karslı Mahallesindeki kaçak yapının yıkımına emniyet güçleri ve zabıta ekipleri de nezaret etti.

Çukurova Belediyesi kaçak ve proje hilafı olan yapılara izin vermiyor. Daha önce bu anlayışı defalarca gösteren Çukurova Belediyesi son olarak Karslı Mahallesinde ruhsatsız olduğu belirlenen 2 katkı kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak olduğu belirlenen ve belediye encümeninin aldığı karar doğrultusunda yıkım kararı verilen Karslı Mahallesindeki ruhsatsız binaya emniyet güçleri ve zabıta ekiplerinin nezaretinde gitti.

Ekipler burada hiçbir sorunla karşılaşmadan yıkım işlemini gerçekleştirdi ve belediyenin kaçak yapı konusunda tavizsiz olduğunu gösterdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede kaçak ve proje hilafı bulunan yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, “Bu konuda defalarca uyarıda bulunduk. Kaçak yapıya geçit vermeyeceğimizi özellikle vurguladık. Vatandaşlarımız sonradan mağdur olmamak için ruhsatsız ve kanuna aykırı yapı yapmasınlar. Kaçak yapı konusunda en küçük bir hoşgörümüz bulunmamaktadır” dedi.