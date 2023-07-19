Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geleceğin güvencesi gençlerin iyi şartlar sınavlara hazırlanması için açtıkları ders kafelerin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, bunların sayısının artırılacağı müjdesini verdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri Ders Kafeyi ziyaret ederek, burada ders çalışan gençlerle sohbet etti, bir istekleri olup olmadığını sordu.

İlk etapta 5 ayrı noktada açılan ders kafelerden biri olan Huzurevleri Ders Kafede bir süre öğrencilerle sohbet eden Başkan Çetin, “Gençlerimizin iyi şartlarda ders çalışıp, sınavlara hazırlanması bizim için önemli. Bunun için sınırsız internetin olduğu, çay kahve ikramının ücretsiz olduğu ders kafeleri hizmete açtık. Gençlerimiz buraya geliyor ve rahatlıkla sağlıklı ortamda derslerine çalışıyorlar. Ders kafelerin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Bunların sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

Gençlere bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Çetin, “Gençlerimiz bu ara KPSS’ye hazırlanıyor. Üniversiteye ve liseye seçme sınavlarına hazırlandıkları dönemde çok fazla talep alıyoruz. iki kütüphanemiz vardı buna 3 ders kafe ekleyerek sayısını 5’e çıkardık. Şimdi 9’uncu toplu açılış törenine hazırlanıyoruz. 30 Ağustos’ta yapacağımız bu törende yeni ders kafeler açacağız. Gelecek yıl mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 10’uncu toplu açılış töreninde de yeni ders kafeler hizmete girecek. Gençlerimizin hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler de böyle bir hizmet verildiği için Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti. Evlerine yakın bölgelerde de ders kafe açılmasını isteyen öğrenciler, “Buradaki hizmetten ve personelin yaklaşımından çok memnunuz. Çok rahat bir ortamda ders çalışıyoruz. Çukurova Belediyesi ders kafeleri açarak büyük bir ihtiyaca cevap vermiş oldu. Dileğimiz ders kafelerin sayısının artırılması” ifadelerini kullandı.