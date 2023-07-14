Adana Çukurova’da çocuklar sıcakların bunalttığı günlerde Çukurova Belediyesi’nin su oyun parklarında hem serinliyor hem de gönüllerince eğleniyor. Aileler de parkların içinde kurulu oyun alanlarının etrafında piknik yaparak çocuklarının keyfine ortak oluyor.

Çukurova Belediyesi’nin sayısı 5’i sulan su oyun parkları Çukurova ilçesi dışından çocukları da ağırlıyor. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Toros Mahallesi Ercan Çetin ve Mahfesığmaz Mahallesi İnge Beyhan Parkı içinde bulunan su oyun parklarını ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

Çocukların çok eğlendiğini ve mutlu olduğu gören Başkan Çetin, “Çocukları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” ifadesini kullandı. Çocukları eğlenip serinlerken parkta piknik yapan ailelerin sorunlarını dinleyen, taleplerini alan ve memnun olup olmadıklarını soran Başkan Çetin, çocuklara top hediye etti.

Adana’da yaz mevsimlerinin çok sıcak geçtiğini belirten Başkan Çetin, “Biz de tatile gidemeyen çocukların hem serinlemesi hem de eğlenmesi için su oyun parklarını yaptık. Şu anda sayısı 5’e çıktı. İhtiyaç olursa sayısını artırmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın burada çok eğlendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Görüyorsunuz ailelerde burada piknik yapıyor. Diğer belediyeler de projemizi örnek alarak su oyun parkları yapmaya başladılar. Bu durum bizi daha sevindiriyor. Çünkü doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.