Adana’da merkez ilçe Seyhan Belediyesi’nin katkılarıyla ‘’Çukurova’da Bir Puduhepa’’ sergisi açılacak.

Sanatçı Azize Atasoy Ekli’nin Kuratörlüğünde açılacak olan‘’Çukurova’da bir Puduhepa’’ sergisi farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıya 100. Yıl Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde ev sahipliği yapacak. 2 Aralık’ta Saat 16.00’da açılacak sergi 4 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Serginin kuratörlüğü yapacak olan Azize Atasoy Ekli, yaptığı açıklamada, farklı disiplinlerde çok sayıda sanatçıyı Adana’da ağırlayacak olmalarından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, 3 gün süreyle sanatın kalbinin Adana’da atacağını söyledi.

Ekli, sergiye katılmak isteyenlerin eserlerini 15 Kasım’a kadar gönderebileceklerini de ifade etti.