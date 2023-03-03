Adana Çukurova’da yeni imara açılan bölgelerde yükseklik 5 kat ile sınırlandırıldı, asma ve çekme kat yasağı getirildi, bodrum otoparkı zorunlu oldu, zemin etütlerinin belediye tarafından daha büyük ciddiyetle yapılması kararlaştırıldı.

Adana Çukurova’da yeni imara açılan bölgelerde yükseklik 5 kat ile sınırlandırıldı, asma ve çekme kat yasağı getirildi, bodrum otoparkı zorunlu oldu, zemin etütlerinin belediye tarafından daha büyük ciddiyetle yapılması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardandan yıkımdan olumsuz etkilenen 11 ilde felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken Çukurova Belediye Meclisi tarihi bir karara imza attı. Soner Çetin başkanlığında toplanan Çukurova Belediye Meclisi aldığı kararla yeni imara açılan bölgelerde yükseklik sınırını 5 katla sınırlandırdı, asma ve çekme kat yasağı getirildi, bodrum otoparkı zorunlu oldu.

Komisyon raporunun oy birliği ile alınmasının ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin, alınan kararı “tarihi” olarak nitelendirerek, “Olumlu oy kullanan bütün meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Adana için bir başlangıç oldu” ifadesini kullanan Başkan Çetin, “İleride bu kararı alan meclise insanlar müteşekkir olacaklardır. Tedbirlerimiz bununla da kalmayacaktır. Yükseklik sınırıyla ilgili kararımız müteahhit arkadaşlarımızı rahatsız etmesin. Bu karar müstakil ev yapmak isteyenleri de etkileyecektir. Bu meclis başka kararlar da alacaktır. Özellikle sismik izolatör veya damper sistemini ciddiyetle araştıracağız, bilim adamlarından da görüş alacağız. Sizlerin de uygun göreceği bir sistemi yönetmelikte zorunlu hale getirilmezse plan notlarına işleyerek uygulayacağız” şeklinde konuştu.

Asma ve çekme kat yasağı

Çukurova ilçesinde asma ve çekme kat yapılmasına izin vermeyeceklerini belirten Başkan Çetin, “Çünkü birçok asma ve çekme katlarda kolonların kesildiği ya da zarar verildiği, genişletme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Bu tedbirleri almak zorundayız. Bir binanın bodrum otoparkının olması değer katmasının yanında depreme dayanıklı hale getiriyor. Adana’da otopark sorunu büyük. Bu sorun da çözülmüş olacaktır. İnsanlar ev ararken otoparkı olanı tercih ediyor. Bunun istisnasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zemin etütleri daha ciddiyetle yapılacak

Belediye de jeofizik mühendislerinin sayısının artacağını ve zemin etütlerini eskisinden daha ciddi şekilde belediye personelinin yapacağını açıklayan Çetin" Zemin etütlerini daha da ciddiye alacağız. Zemin etütlerini kendi personelimizle yapacağız. Kimse Çukurova Belediyesinde işlerimiz yavaş ilerliyor diye şikayet etmesin biz noter değiliz, onaylayıp gönderemeyiz. Ayrıca ilave tedbir almak gereken yerlere fore kazık sistemi getireceğiz. Bundan sonra Adana’da yapım işi yapan kişilerin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Herkes ona göre davranacak. Birinci derecede insanların can güvenliğini düşünecek ona göre yaşam alanları oluşturacak” diye konuştu.

İlçe belediye başkanlarına çağrı

Diğer ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunan Çetin, “Bugün tarihi bir gün. Ama işimiz bitmedi. Önümüzde daha çalışacağımız günler var. Büyükşehir Belediye Meclisinin de aynı yönde kararlar alacağını umut ediyorum. Dün söylediğim gibi Çukurova’da 6,7 hissedilen deprem diğer ilçelerde 4,9 ve 5,1 hissedildi. Ben buradan diğer ilçe belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Bu kararların aynısının onların da almasını öneriyorum. Böylece tüm ilçelerimiz depreme hazırlıklı olur. Büyükşehir belediyesindeki değerli meclis üyelerinin de bu kararlarımı onaylayacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza görüştüm, aynı fikirde olduğumuzu biliyorum. Tüm arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Bugün Adana’nın ileride yaşaması muhtemel bir depremde yaşayacağı can kayıplarının önüne geçilmiş oldu” diyerek sözlerini tamamladı.