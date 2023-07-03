Adana Çukurova’da bayram sonrası temizliği yapıldı. Çukurova Belediyesi’nin kurban satış ve kesim yeri olarak belirlediği Yüzüncüyıl Mahallesi, fuar alanı yanındaki alan ekiplerce temizlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla son birkaç haftadır büyük bir yoğunluğun yaşandığı, bayram günlerinde de hem kurban satışı hem de kesiminin yapıldığı alan, bayramın sona ermesinin ardından tertemiz hale getirildi.

Kısmen de olsa yerleşim yerlerinden uzak olan alan, hem sinek ve benzeri haşerelerin üremesinin engellenmesi hem de çevreye pis kokuların yayılmasının önlenmesi amacıyla tamamen elden geçirildi.Kurulan derme çatma yapılar söküldü, kepçe ve iş makinalarıyla alan tamamen temizlendi, ortaya çıkan atıklar ise kamyonlara yüklenerek, çöp alanına taşındı. Temizlenen alan daha sonra ekipler tarafından kireçlenerek koku ve mikrop üremesinin önüne geçildi.

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile bayram öncesi haline getirilen alan, vatandaşların herhangi bir şikayetine mahal verilmeden birkaç saat içerisinde sorunsuz duruma getirildiği belirtildi.